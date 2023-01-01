Приключения Мюнхгаузена. Сезон 1. Серия 2
Wink
Детям
Приключения Мюнхгаузена
1-й сезон
2-я серия

Приключения Мюнхгаузена (мультсериал, 1973) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.71973, Приключения Мюнхгаузена. Сезон 1. Серия 2
Мультсериалы6+

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Сюжет

Были и небылицы. Мультфильм, снятый по одноименной книге Э. Распэ о приключениях барона Мюнхгаузена.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Мюнхгаузена»

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