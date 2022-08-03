Wink
Детям
Приключения Мюнхаузена
1-й сезон
3-я серия

Приключения Мюнхаузена (мультсериал, 1973) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

1973, Приключения Мюнхаузена. Павлин
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+

О сериале

Советский мультсериал по рассказам Р.Э. Распе о фантазере и авантюристе Мюнхаузене. В каждой серии барон получает новое письмо от юного друга, который спрашивает наставника, как поступить в той или иной ситуации. На личном примере Мюнхаузен учит товарища не пасовать перед трудностями.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультсериалы
Качество
SD
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Мюнхаузена»