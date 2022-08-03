Приключения Мюнхаузена (мультсериал, 1973) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
1973, Приключения Мюнхаузена. Павлин
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+
О сериале
Советский мультсериал по рассказам Р.Э. Распе о фантазере и авантюристе Мюнхаузене. В каждой серии барон получает новое письмо от юного друга, который спрашивает наставника, как поступить в той или иной ситуации. На личном примере Мюнхаузен учит товарища не пасовать перед трудностями.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультсериалы
КачествоSD
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb
- НЛРежиссёр
Натан
Лернер
- АСРежиссёр
Анатолий
Солин
- СЦАктёр
Сергей
Цейц
- АПАктёр
Александр
Пожаров
- ГШАктёр
Григорий
Шпигель
- ГГАктёр
Гарри
Гриневич
- Актёр
Гарри
Бардин
- Актёр
Виктор
Сергачев
- ВБАктёр
Вячеслав
Богачёв
- РСАктёр
Рогволд
Суховерко
- ИПСценарист
Инна
Пшеничная
- АССценарист
Анатолий
Солин
- ЛВПродюсер
Лидия
Варенцова
- ИПХудожница
Инна
Пшеничная
- ТИМонтажёр
Тамара
Иванкова
- ВМОператор
Владимир
Милованов
- ЭГОператор
Эрнст
Гаман
- ДККомпозитор
Давид
Кривицкий
- ШККомпозитор
Шандор
Каллош
- АККомпозитор
Анатолий
Киселев