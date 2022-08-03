Приключения мишек Гамми (сериал, 1985) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Красочный и добрый мультсериал о приключениях Мишек Гамми — сказочных медведях, тайно живущих рядом с людьми, и о которых ходят легенды по всей земле, ведь они не раз спасали королевство и подданых короля от нападений злых гоблинов под руководством хитрого графа Игторна и другой нечистой силы.



