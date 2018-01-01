Приключения кота Леопольда. Серия 8
Приключения кота Леопольда
1-й сезон
8-я серия

Приключения кота Леопольда (мультсериал, 1975) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.91975, Приключения кота Леопольда. Серия 8
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Хитовый советский мультсериал, который учит детей быть добрыми и вежливыми. Кот Леопольд не курит, не пьет, не ругается и призывает всех к миролюбию, чем очень раздражает пару шкодливых мышей. Они то и дело провоцируют Леопольда, но он не звереет и остается культурным в любой ситуации.

