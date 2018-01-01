Приключения кота Леопольда (мультсериал, 1975) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
8.91975, Приключения кота Леопольда. Серия 5
Мультсериалы6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Хитовый советский мультсериал, который учит детей быть добрыми и вежливыми. Кот Леопольд не курит, не пьет, не ругается и призывает всех к миролюбию, чем очень раздражает пару шкодливых мышей. Они то и дело провоцируют Леопольда, но он не звереет и остается культурным в любой ситуации.
СтранаСССР
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb
- АРРежиссёр
Анатолий
Резников
- Актёр
Александр
Калягин
- Актёр
Геннадий
Хазанов
- АМАктёр
Андрей
Миронов
- АХСценарист
Аркадий
Хайт
- ЗСПродюсер
Зинаида
Сараева
- ЛЗПродюсер
Любовь
Зарюта
- ЕКХудожница
Елена
Караваева
- АРХудожник
Анатолий
Резников
- ВНХудожник
Вячеслав
Назарук
- ГДМонтажёр
Галина
Дробинина
- ИШОператор
Игорь
Шкамарда
- ВМОператор
Владимир
Милованов
- ЭГОператор
Эрнст
Гаман
- БСКомпозитор
Борис
Савельев