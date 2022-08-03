Приключения кота Леопольда. Серия 2
Wink
Детям
Приключения кота Леопольда
1-й сезон
2-я серия

Приключения кота Леопольда (мультсериал, 1975) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.91975, Приключения кота Леопольда. Серия 2
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Хитовый советский мультсериал, который учит детей быть добрыми и вежливыми. Кот Леопольд не курит, не пьет, не ругается и призывает всех к миролюбию, чем очень раздражает пару шкодливых мышей. Они то и дело провоцируют Леопольда, но он не звереет и остается культурным в любой ситуации.

Страна
СССР
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения кота Леопольда»