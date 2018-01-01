Приключения капитана Врунгеля (сериал, 1976) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Wink
Приключения капитана Врунгеля
1-й сезон
9-я серия

1976, Приключения капитана Врунгеля . Сезон 1. Серия 9
Советские мультфильмы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Веселая повесть о невероятных приключениях капитана Врунгеля, его старшего помощника Лома и матроса Фукса, совершивших кругосветное путешествие на яхте «Беда».

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы
Качество
SD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения капитана Врунгеля»