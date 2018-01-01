Приключения капитана Врунгеля (сериал, 1976) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
1976, Приключения капитана Врунгеля . Сезон 1. Серия 13
Советские мультфильмы6+
О сериале
Веселая повесть о невероятных приключениях капитана Врунгеля, его старшего помощника Лома и матроса Фукса, совершивших кругосветное путешествие на яхте «Беда».
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы
КачествоSD
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ДЧРежиссёр
Давид
Черкасский
- ГКАктёр
Георгий
Кишко
- Актёр
Зиновий
Гердт
- Актёр
Семён
Фарада
- ЭНАктёр
Эдуард
Назаров
- ЕПАктёр
Евгений
Паперный
- ГШАктёр
Григорий
Шпигель
- Актёр
Вениамин
Смехов
- АБАктёр
Александр
Бурмистров
- ГКАктёр
Георгий
Кислюк
- ИВСценарист
Иван
Воробьев
- АНСценарист
Андрей
Некрасов
- ЕДПродюсер
Евгений
Дубенко
- РСХудожник
Радна
Сахалтуев
- НГХудожница
Нина
Гузь
- ЮСМонтажёр
Юлия
Сребницкая
- ВБОператор
Владимир
Белоруссов
- ГФКомпозитор
Георгий
Фиртич