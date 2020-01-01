Приключения Донала в Ирландии (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Изумрудный остров предстанет перед зрителями в новом свете, когда они вместе с Доналом Скеханом и его верной собакой Максом отправятся в кулинарное путешествие по Ирландии и познакомятся с интересными людьми, местами, и, конечно, продуктами – ингредиентами блюд, позволяющими познать истинный вкус края. Программа гарантирует настоящий праздник души и необыкновенный гастрономический восторг.



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