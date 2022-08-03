Приключения Донала в Ирландии (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Приключения Донала в Ирландии. Серия 7
2020, Donal's Irish Adventure
ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Изумрудный остров предстанет перед зрителями в новом свете, когда они вместе с Доналом Скеханом и его верной собакой Максом отправятся в кулинарное путешествие по Ирландии и познакомятся с интересными людьми, местами, и, конечно, продуктами – ингредиентами блюд, позволяющими познать истинный вкус края. Программа гарантирует настоящий праздник души и необыкновенный гастрономический восторг.

Великобритания
ТВ-шоу
24 мин / 00:24

