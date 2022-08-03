Приключения Чака и его друзей. Сезон 1. Серия 22
Wink
Детям
Приключения Чака и его друзей
1-й сезон
22-я серия

Приключения Чака и его друзей (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

2010, The Adventures of Chuck & Friends
Мультсериалы, Семейный0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Грузовичок Чак и его товарищи одинаково любят работать и веселиться. Они с лeгкостью решают любые проблемы, потому что всегда помогают друг другу. Кроме того, Чак обожает фантазировать, поэтому друзьям никогда не приходится скучать.

Страна
США, Канада
Жанр
Семейный, Мультсериалы
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Чака и его друзей»