Приключения Чака и его друзей (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Грузовичок Чак и его товарищи одинаково любят работать и веселиться. Они с лeгкостью решают любые проблемы, потому что всегда помогают друг другу. Кроме того, Чак обожает фантазировать, поэтому друзьям никогда не приходится скучать.



Сериал Приключения Чака и его друзей 1 сезон 16 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.