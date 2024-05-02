Приговоренные пожизненно (сериал, 2008) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

В 1996 году в России была отменена смертная казнь. Сотни преступников, приговоренных к расстрелу, получили пожизненный срок. Цикл рассказывает о судьбах этих людей, их новом образе жизни. Трудно, практически невозможно себе представить ужас пожизненного заключения. Изо дня в день решётки и колючая проволока, конвой и наручники, жесточайший режим и никаких послаблений. Всё это изо дня в день до самой смерти. Неслучайно некоторые заключённые предпочитают преждевременный уход из жизни. Монотонное, бессмысленное существование. Ежедневно. До самой смерти. Но вряд ли у кого-нибудь возникнет к таким узникам жалость. Эти люди неслучайно оказались в колонии особого режима для пожизненно заключённых. Серийные убийцы, каннибалы, террористы, кровавые главари банд — вот контингент этих мест заключения.

