3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

На уроке вы научитесь складывать и вычитать круглые числа. Вначале вспомним, что такое круглые числа, чем они отличаются. Потом научимся менять круглые числа на десятки или сотни. Будем решать много примеров, решим интересную задачу, а также будем решать уравнения. Вы узнаете много нового и сможете закрепить полученные знания на практических заданиях.





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