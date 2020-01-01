WinkДетям3 класс. МатематикаПриемы устных вычисленийПриемы устных вычислений. Сложение и вычитание
3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн
7.02020, Приемы устных вычислений. Сложение и вычитание
Образовательные0+
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Сюжет
На уроке вы научитесь складывать и вычитать круглые числа. Вначале вспомним, что такое круглые числа, чем они отличаются. Потом научимся менять круглые числа на десятки или сотни. Будем решать много примеров, решим интересную задачу, а также будем решать уравнения. Вы узнаете много нового и сможете закрепить полученные знания на практических заданиях.
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