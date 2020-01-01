3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке учащимся предоставляется возможность повторить свойства умножения и деления, познакомиться с приемами умножения и деления для случаев вида 20 * 3, 3 * 20, 60 : 3, а также потренироваться в решении примеров по теме урока.



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