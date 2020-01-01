Приемы умножения и деления для случаев вида 20 × 3, 3 × 20, 60 ÷ 3
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Детям
3 класс. Математика
Внетабличное умножение и деление
Приемы умножения и деления для случаев вида 20 × 3, 3 × 20, 60 ÷ 3

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

7.02020, Приемы умножения и деления для случаев вида 20 × 3, 3 × 20, 60 ÷ 3
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

На данном уроке учащимся предоставляется возможность повторить свойства умножения и деления, познакомиться с приемами умножения и деления для случаев вида 20 * 3, 3 * 20, 60 : 3, а также потренироваться в решении примеров по теме урока.

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