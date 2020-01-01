3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Если вас когда-нибудь интересовал вопрос, как можно умножить двузначное число на однозначное, если вы не поняли этот материал в школе и просто хотите самостоятельно научиться, тогда этот урок специально для вас. Мы познакомимся с приёмами, которые вам потребуются, чтобы произвести данную операцию. Также мы научимся умножать однозначное число на двузначное. Может, для этого нужны какие-то специальные навыки и умения? Давайте опровергнем или подтвердим это утверждение именно на этом уроке.



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