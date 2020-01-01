Приемы умножения для случаев вида 23 х 4 и 4 х 23
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3 класс. Математика
Внетабличное умножение и деление
Приемы умножения для случаев вида 23 х 4 и 4 х 23

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

7.02020, Приемы умножения для случаев вида 23 х 4 и 4 х 23
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Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

Если вас когда-нибудь интересовал вопрос, как можно умножить двузначное число на однозначное, если вы не поняли этот материал в школе и просто хотите самостоятельно научиться, тогда этот урок специально для вас. Мы познакомимся с приёмами, которые вам потребуются, чтобы произвести данную операцию. Также мы научимся умножать однозначное число на двузначное. Может, для этого нужны какие-то специальные навыки и умения? Давайте опровергнем или подтвердим это утверждение именно на этом уроке.

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