Приемы нахождения частного и остатка
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Детям
3 класс. Математика
Внетабличное умножение и деление
Приемы нахождения частного и остатка

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн

7.02020, Приемы нахождения частного и остатка
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

На этом уроке мы познакомимся с приёмами деления, которые позволяют вычислить частное и остаток. Вначале мы решим примеры деления с остатком однозначных чисел. Обобщим полученные сведения и сделаем выводы. Далее научимся делить двузначные числа с остатком. На этом уроке мы решим много интересных примеров и заданий. Изучим новый материал и отточим мастерство деления.

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