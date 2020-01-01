3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке мы познакомимся с приёмами деления, которые позволяют вычислить частное и остаток. Вначале мы решим примеры деления с остатком однозначных чисел. Обобщим полученные сведения и сделаем выводы. Далее научимся делить двузначные числа с остатком. На этом уроке мы решим много интересных примеров и заданий. Изучим новый материал и отточим мастерство деления.





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