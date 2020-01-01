3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке мы научимся делить двузначные на двузначные числа. Познакомимся с методом подбора. Решим много интересных примеров и заданий. Отточим мастерство деления. Выучим новый материал и закрепим его путём решения заданий. Данный урок очень полезен, если вам надо научиться решать примеры, такие как, например, 81 ÷ 27 или 66 ÷ 22. Вы узнаете, что такое метод подбора, как он работает, как ним пользоваться для правильного решения задач.





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