WinkДетям3 класс. МатематикаВнетабличное умножение и делениеПриемы деления для случаев вида 87:29 и 66:22
3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн
7.02020, Приемы деления для случаев вида 87:29 и 66:22
Образовательные0+
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Сезоны и серии
- 0+6 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 1
- 0+6 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 2
- 0+7 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 3
- 0+7 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 4
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 5
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 6
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 7
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 8
- 0+7 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 9
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 10
- 0+7 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 11
- 0+11 мин
3 класс. Математика
�Сезон 3 Серия 12
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 13
Сюжет
На этом уроке мы научимся делить двузначные на двузначные числа. Познакомимся с методом подбора. Решим много интересных примеров и заданий. Отточим мастерство деления. Выучим новый материал и закрепим его путём решения заданий. Данный урок очень полезен, если вам надо научиться решать примеры, такие как, например, 81 ÷ 27 или 66 ÷ 22. Вы узнаете, что такое метод подбора, как он работает, как ним пользоваться для правильного решения задач.
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