WinkДетям3 класс. МатематикаВнетабличное умножение и делениеПриемы деления для случаев вида 80 ÷ 20
3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн
7.02020, Приемы деления для случаев вида 80 ÷ 20
Образовательные0+
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Сезоны и серии
- 0+6 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 1
- 0+6 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 2
- 0+7 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 3
- 0+7 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 4
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 5
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 6
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 7
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 8
- 0+7 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 9
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 10
- 0+7 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 11
- 0+11 мин
3 класс. Математика
�Сезон 3 Серия 12
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 13
Сюжет
На этом уроке мы научимся делить двузначные числа на двузначные. Вначале повторим алгоритм привычного деления. Вспомним таблицу умножения. Также на уроке будем решать интересные примеры и задания, которые не только помогут хорошо научиться вычислять деление круглых чисел, но и помогут Незнайке отыскать семена волшебных цветов. Мы побываем в Солнечном городе, где и отыщем клад.
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