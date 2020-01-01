3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке мы научимся делить двузначные числа на двузначные. Вначале повторим алгоритм привычного деления. Вспомним таблицу умножения. Также на уроке будем решать интересные примеры и задания, которые не только помогут хорошо научиться вычислять деление круглых чисел, но и помогут Незнайке отыскать семена волшебных цветов. Мы побываем в Солнечном городе, где и отыщем клад.



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