Приемы деления для случаев вида 80 ÷ 20
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3 класс. Математика
Внетабличное умножение и деление
Приемы деления для случаев вида 80 ÷ 20

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

7.02020, Приемы деления для случаев вида 80 ÷ 20
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

На этом уроке мы научимся делить двузначные числа на двузначные. Вначале повторим алгоритм привычного деления. Вспомним таблицу умножения. Также на уроке будем решать интересные примеры и задания, которые не только помогут хорошо научиться вычислять деление круглых чисел, но и помогут Незнайке отыскать семена волшебных цветов. Мы побываем в Солнечном городе, где и отыщем клад.

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