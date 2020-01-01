Приемы деления для случаев вида 78:2 и 69:3
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3 класс. Математика
Внетабличное умножение и деление
Приемы деления для случаев вида 78:2 и 69:3

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

7.02020, Приемы деления для случаев вида 78:2 и 69:3
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

На уроке мы научимся делить двузначные на однозначные числа. Решим много примеров, интересных заданий и задач. Данный урок очень важен для понимания, ведь часто надо разделить большие числа. Именно знания с сегодняшнего урока помогут вам в освоении такого материала. Вы научитесь понимать механизм решения и решать примеры, задачи, а также всевозможные задания, какими бы они ни были: простыми или сложными. Вперёд, друзья, к освоению новых знаний!

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