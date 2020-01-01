WinkДетям3 класс. МатематикаВнетабличное умножение и делениеПриемы деления для случаев вида 78:2 и 69:3
3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн
7.02020, Приемы деления для случаев вида 78:2 и 69:3
Образовательные0+
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Сезоны и серии
- 0+6 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 1
- 0+6 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 2
- 0+7 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 3
- 0+7 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 4
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 5
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 6
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 7
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 8
- 0+7 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 9
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 10
- 0+7 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 11
- 0+11 мин
3 класс. Математика
�Сезон 3 Серия 12
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 3 Серия 13
Сюжет
На уроке мы научимся делить двузначные на однозначные числа. Решим много примеров, интересных заданий и задач. Данный урок очень важен для понимания, ведь часто надо разделить большие числа. Именно знания с сегодняшнего урока помогут вам в освоении такого материала. Вы научитесь понимать механизм решения и решать примеры, задачи, а также всевозможные задания, какими бы они ни были: простыми или сложными. Вперёд, друзья, к освоению новых знаний!
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