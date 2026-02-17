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8.22023, Приехали! Международный сезон. Казахстан
ТВ-шоу18+
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Приехали! (сериал, 2023) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн
О сериале
В новом тревел-шоу “Приехали!” телеведущие отправляются в путешествие. Они прочертят на карте небанальный маршрут, отметят самые красивые места, передадут яркие гастрономические впечатления и познакомят с людьми, которые покажут вам привычные города с самой неожиданной стороны. И конечно, расскажут, что можно привезти с собой из поездки поинтереснее магнитика.