Приехали! Африканский сезон. Танзания
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Приехали!
Приехали! Сезон 3
Приехали! Африканский сезон. Танзания
8.22024, Приехали! Африканский сезон. Танзания
ТВ-шоу18+

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Приехали! (сериал, 2024) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

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Приехали! Сезон 34-й сезон

О сериале

В новом тревел-шоу “Приехали!” телеведущие отправляются в путешествие. Они прочертят на карте небанальный маршрут, отметят самые красивые места, передадут яркие гастрономические впечатления и познакомят с людьми, которые покажут вам привычные города с самой неожиданной стороны. И конечно, расскажут, что можно привезти с собой из поездки поинтереснее магнитика.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
21 мин / 00:21

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