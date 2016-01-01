Преступление (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Следователь из приморского городка на Западе России, Александра Москвина получает повышение и готовится к отъезду в Москву. Но последний день на старом месте меняет ее планы. Убита юная студентка пе�дагогического колледжа, и это дело окажется едва ли не самым запутанным в карьере Москвиной.



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