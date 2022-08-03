Следователь из приморского городка на Западе России, Александра Москвина получает повышение и готовится к отъезду в Москву. Но последний день на старом месте меняет ее планы. Убита юная студентка педагогического колледжа, и это дело окажется едва ли не самым запутанным в карьере Москвиной.

