Пресса. Сезон 1. Серия 5
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Пресса (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2018, Press
Драма18+

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О сериале

Британский драматический сериал в духе американской «Службы новостей». Печатным изданиям всe сложнее выживать в цифровую эпоху, и на этом фоне многолетнее противостояние ведущих лондонских газет накаляется еще больше. Зрителей ждут не только внутрицеховые, но и политические интриги.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb