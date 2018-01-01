Пресса. Сезон 1. Серия 3
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Пресса (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2018, Press
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Британский драматический сериал в духе американской «Службы новостей». Печатным изданиям всe сложнее выживать в цифровую эпоху, и на этом фоне многолетнее противостояние ведущих лондонских газет накаляется еще больше. Зрителей ждут не только внутрицеховые, но и политические интриги.

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Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb