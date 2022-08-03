WinkДетям1 класс. Окружающий мирЖивотный мирПресмыкающиеся. Отличие пресмыкающихся от других животных
1 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 5 серия 12 смотреть онлайн
6.72020, Пресмыкающиеся. Отличие пресмыкающихся от других животных
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На этом занятии будет рассмотрена тема Пресмыкающиеся. Отличия пресмыкающихся от других животных. Мы узнаем о первых наземных настоящих животных отряде Пресмыкающихся. Они хорошо, за исключением некоторых, приспособились к жизни на суше. Рассмотрим основные отличия пресмыкающихся от других животных.
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