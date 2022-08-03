На этом занятии будет рассмотрена тема Пресмыкающиеся. Отличия пресмыкающихся от других животных. Мы узнаем о первых наземных настоящих животных отряде Пресмыкающихся. Они хорошо, за исключением некоторых, приспособились к жизни на суше. Рассмотрим основные отличия пресмыкающихся от других животных.



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