Пресмыкающиеся. Отличие пресмыкающихся от других животных
Wink
Детям
1 класс. Окружающий мир
Животный мир
Пресмыкающиеся. Отличие пресмыкающихся от других животных

1 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 5 серия 12 смотреть онлайн

6.72020, Пресмыкающиеся. Отличие пресмыкающихся от других животных
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На этом занятии будет рассмотрена тема Пресмыкающиеся. Отличия пресмыкающихся от других животных. Мы узнаем о первых наземных настоящих животных отряде Пресмыкающихся. Они хорошо, за исключением некоторых, приспособились к жизни на суше. Рассмотрим основные отличия пресмыкающихся от других животных.

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Жанр
Образовательные
Время
12 мин / 00:12

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