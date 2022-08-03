11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 10 серия 2 смотреть онлайн

Посмотрев данный видеоурок, все желающие смогут получить представление о теме Преобразование экономики. Из него учащиеся смогут узнать о том, как разворачивались события экономических преобразований в Российской Федерации. Учитель расскажет о том, какие реформы были запланированы и как они проводились на практике, чем эти экономические реформы обернулись для большинства населения нашей страны.



