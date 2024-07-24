Предсказания 2.2 (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Весь мир сегодня стоит на пороге глобальных изменений, которые коснутся всего: экономики, социальной сферы, образования и медицины. Как же не прогадать? Как оказаться в новом мире на гребне волны? Эксперты строят прогнозы о наступлении всеобщей стабильности, прекращении экономического спада, кризисов и конфликтов... Кто из них окажется прав, а кто нет, покажет время.

