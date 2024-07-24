Предсказания 2023. Сезон 1. Серия 3
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Предсказания 2023
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Предсказания 2023 (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

2022, Предсказания 2023. Сезон 1. Серия 3
Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

По восточному гороскопу наступает год Водяного кролика. От этого животного ждут тепла и ласки. Однако кролик не так прост и однозначен. Одним он и правда принесет счастье, подарит семейный уют. Но для других может стать символом ненадежности и заставит бежать куда глаза глядят. Кому повезет найти свою любовь в наступающем году? Как разрешить семейные неурядицы и склоки? Как сохранить крепкую дружбу в непростые времена? Какие профессии и отрасли станут востребованными? Астрологи расскажут, что ждет мир в целом и представителей разных знаков зодиака, как обрести счастье в новом году, в какой сфере лучше начать свой бизнес, ка сохранить здоровье. Самые точные прогнозы и предсказания смотрите в документальных выпусках проекта «Предсказания».

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
46 мин / 00:46

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