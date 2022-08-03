Предприятие «Божий дар». Сезон 1. Серия 3
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Предприятие «Божий дар»
1-й сезон
3-я серия
6.82019, Perpetual Grace, LTD
Триллер, Драма18+

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Предприятие «Божий дар» (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

История о мошеннике Джеймсе, который выбрал себе в жертву пожилого пастора. Однако тот оказался не так прост, и аферист пожалел о своем выборе.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

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