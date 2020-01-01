Предпринимательская деятельность
Wink
Детям
8 класс. Обществознание
Экономика
Предпринимательская деятельность

8 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

6.22020, Предпринимательская деятельность
Образовательные0+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

На данном уроке мы обсудим понятие предпринимательская деятельность, поговорим о том, кто такой бизнесмен. Мы выясним, какие задачи выполняют предприниматели в обществе, каковы цели деятельности фирм и индивидуальных предпринимателей.

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Жанр
Образовательные
Время
12 мин / 00:12

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