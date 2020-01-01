8 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

На данном уроке мы обсудим понятие предпринимательская деятельность, поговорим о том, кто такой бизнесмен. Мы выясним, какие задачи выполняют предприниматели в обществе, каковы цели деятельности фирм и индивидуальных предпринимателей.



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