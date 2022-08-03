10 класс. Геометрия (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

На этом уроке мы дадим определение геометрии как науке и ее подразделам планиметрии и стереометрии. Дадим определение геометрических фигур и рассмотрим основные геометрические фигуры. Далее мы рассмотрим геометрические обозначения фигур и три основных аксиомы стереометрии о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве и решим несколько простых задач на их применение.



