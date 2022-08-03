1 класс. Русский язык (сериал, 2020) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Вы, конечно, знаете, что всe на свете из чего-нибудь состоит: лес из деревьев, облака из водяных капель, все предметы и вещества из крошечных невидимых частичек атомов, а сегодня на уроке мы поговорим о том, что состоит их слов о предложении. На уроке мы узнаем, что такое предложение и научимся отличать предложение от набора слов. Выясним, какие бывают предложения по интонации и цели высказывания, какие знаки препинания пишутся на конце предложения в письменной речи. Также откроем, что такое логическое ударение и как определить его место.



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