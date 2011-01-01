WinkСериалыПредчувствие1-й сезон9-я серия
Предчувствие (сериал, 2011) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
2011, Perception
Триллер18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Доктор Дэниел Пирс — талантливый, но эксцентричный нейрофизиолог, которого пригласили в ФБР для оказания помощи в расследовании наиболее сложных дел. Благодаря своим уникальным способностям и глубоким познаниям человеческого поведения он способен раскрыть даже самое запутанное дело.
Сериал Предчувствие 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb
- КМРежиссёр
Крис
Мисиано
- КБРежиссёр
Кеннет
Биллер
- ГБРежиссёр
Грег
Биман
- ЭБРежиссёр
Эндрю
Бернштейн
- ЭМАктёр
Эрик
Маккормак
- РЛАктриса
Рэйчел
Ли Кук
- КРАктриса
Келли
Роуэн
- ЭСАктёр
Эрджей
Смит
- ЛБАктёр
ЛеВар
Бёртон
- Актёр
Скотт
Вулф
- БРАктёр
Брэд
Роу
- ДСАктёр
Джонатан
Скарф
- ДДАктёр
Ди
Джей Куоллс
- ДЛАктёр
Дэн
Лория
- КБСценарист
Кеннет
Биллер
- ДШСценарист
Джерри
Шанди
- КБПродюсер
Кеннет
Биллер
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ДЧАктёр дубляжа
Дмитрий
Чичков
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ССХудожник
Стивен
Сторер
- РГХудожник
Роб
Грэй
- ЭММонтажёр
Энтони
Миллер
- ЭАМонтажёр
Энди
Армаганян
- ДБОператор
Джон
Б. Аронсон
- ДФОператор
Дэвид
Франко
- ТАКомпозитор
Три
Адамс