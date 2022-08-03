Предчувствие (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Доктор Дэниел Пирс — талантливый, но эксцентричный нейрофизиолог, которого пригласили в ФБР для оказания помощи в расследовании наиболее сложных дел. Благодаря своим уникальным способностям и глубоким познаниям человеческого поведения он способен раскрыть даже самое запутанное дело.



