Wink
Сериалы
Предчувствие
1-й сезон
1-я серия

Предчувствие (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2011, Perception
Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Доктор Дэниел Пирс — талантливый, но эксцентричный нейрофизиолог, которого пригласили в ФБР для оказания помощи в расследовании наиболее сложных дел. Благодаря своим уникальным способностям и глубоким познаниям человеческого поведения он способен раскрыть даже самое запутанное дело.

Сериал Предчувствие 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Предчувствие»