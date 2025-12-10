9.72023, Праздники. Сезон 1. Серия 11
Комедия16+
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Праздники (сериал, 2023) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
О сериале
Майские праздники с традиционными шашлыками на даче, куда две дочери приезжают со своими женихами. Их ждет ссора во время подготовки к застолью, неожиданные признания, конфликт менталитетов и даже стрельба, но все же Пыжовы собрались вместе, а это значит, что друг другу они по-настоящему дороги. Календарные праздники будут сменяться профессиональными и семейными, а закончится всё годовщиной свадьбы родителей.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
- Режиссёр
Борис
Дергачев
- ЯЕАктриса
Яна
Енжаева
- Актёр
Никита
Павленко
- СКАктёр
Сергей
Канаев
- Актёр
Виталий
Хаев
- АКАктриса
Анастасия
Калашникова
- Актриса
Мария
Аронова
- Актёр
Кирилл
Полухин
- ДКСценарист
Дмитрий
Ковалев
- АЗСценарист
Антон
Зайцев
- ДШСценарист
Денис
Шенин
- СДСценарист
Сергей
Долгушин
- АЩПродюсер
Антон
Щукин
- Продюсер
Тина
Канделаки
- АЗПродюсер
Антон
Зайцев
- АЛПродюсер
Артем
Логинов
- ДОХудожник
Дмитрий
Онищенко
- ВУХудожник
Василий
Уфа
- ГИХудожница
Грета
Исагулова
- АЕХудожница
Анастасия
Егорова
- АТКомпозитор
Андрей
Тимонин