Праздники. Сезон 1. Серия 11
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11-я серия
9.72023, Праздники. Сезон 1. Серия 11
Комедия16+

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Праздники (сериал, 2023) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

О сериале

Майские праздники с традиционными шашлыками на даче, куда две дочери приезжают со своими женихами. Их ждет ссора во время подготовки к застолью, неожиданные признания, конфликт менталитетов и даже стрельба, но все же Пыжовы собрались вместе, а это значит, что друг другу они по-настоящему дороги. Календарные праздники будут сменяться профессиональными и семейными, а закончится всё годовщиной свадьбы родителей.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Праздники»