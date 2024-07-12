Праздник без жертв (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Праздник — это радость, встреча друзей, хорошее настроение, веселая атмосфера, это особенные важные события. В каждом празднике есть место искренним поздравлениям и добрым пожеланиям и ни один участник торжества не должен остаться равнодушным. Чем отличается настоящий праздник от обычного застолья? Что необходимо сделать, чтобы торжество стало незабываемым — расскажет цикл документальных фильмов «Праздник без жертв».

