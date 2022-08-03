Правовые нормы
Wink
Детям
10 класс. Обществознание
Человек и право
Правовые нормы

10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

6.32020, Правовые нормы
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На этом занятии вы сможете самостоятельно изучить тему Правовые нормы. В начале урока дадим определение новому для нас термину правовые нормы, который означает идеальную модель поведения людей в определенной ситуации. После этого более подробно рассмотрим основные виды правовых норм, их особенности и основные характеристики.

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Жанр
Образовательные
Время
24 мин / 00:24

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