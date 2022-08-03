На этом занятии вы сможете самостоятельно изучить тему Правовые нормы. В начале урока дадим определение новому для нас термину правовые нормы, который означает идеальную модель поведения людей в определенной ситуации. После этого более подробно рассмотрим основные виды правовых норм, их особенности и основные характеристики.



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