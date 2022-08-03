WinkДетям10 класс. ОбществознаниеЧеловек и правоПравовые нормы
10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн
6.32020, Правовые нормы
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На этом занятии вы сможете самостоятельно изучить тему Правовые нормы. В начале урока дадим определение новому для нас термину правовые нормы, который означает идеальную модель поведения людей в определенной ситуации. После этого более подробно рассмотрим основные виды правовых норм, их особенности и основные характеристики.
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