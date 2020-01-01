9 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

На уроке мы рассмотрим понятие образования и основы государственной политики России в сфере образования. Вы узнаете, на каких принципах строится эта политика, какие образовательные программы и виды образовательных учреждений действуют в нашей стране. Также вы познакомитесь с изменениями, которые произошли в системе образования за последние годы.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

