9 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

На уроке мы рассмотрим понятие и доктрину правового государства, из которой исходят сегодня все развитые демократические страны мира. Вы узнаете, какие философы разработали эту доктрину, какие признаки отличают правовое государство от любого другого государства, а также познакомитесь с пон�ятием гражданского общества.



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