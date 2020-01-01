Правописание падежных окончаний имён существительных
Wink
Детям
4 класс. Русский язык
Правописание
Правописание падежных окончаний имён существительных

4 класс. Русский язык (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

7.02020, Правописание падежных окончаний имён существительных
Образовательные0+

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О сериале

На занятии мы научимся правильно писать падежные окончания имен существительных. Выполним упражнения по проверке падежных окончаний имен существительных, запишем памятку.

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Жанр
Образовательные
Время
9 мин / 00:09

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