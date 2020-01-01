WinkДетям4 класс. Русский языкПравописаниеПравописание падежных окончаний имён существительных
4 класс. Русский язык (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
7.02020, Правописание падежных окончаний имён существительных
Образовательные0+
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О сериале
На занятии мы научимся правильно писать падежные окончания имен существительных. Выполним упражнения по проверке падежных окончаний имен существительных, запишем памятку.
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