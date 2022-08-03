WinkДетям6 класс. Русский языкОрфографияПравописание чередующихся гласных О и А в корнях -КОС- и -КАС-
6 класс. Русский язык (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
6.72020, Правописание чередующихся гласных О и А в корнях -КОС- и -КАС-
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На уроке анализируется написание гласных в корнях КОС КАС. Вы узнаете об условиях выбора гласной в этих корнях.
