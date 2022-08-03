В ходе урока все желающие смогут получить представления на тему Правоотношения. На нем мы рассмотрим правоотношения (такие социальные отношения, которые регулируются правовыми нормами), дадим определение этому термину. Также изучим характерные черты правоотношений, их особенности.



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