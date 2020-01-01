9 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

На уроке мы рассмотрим понятие и систему правоохранительных органов. Вы узнаете, чем данные органы отличаются от других государственных органов, какие задачи стоят перед ними, какие суды действуют в нашей стране и какие требования предъявляются к судьям. Также вы познакомитесь с органами прокуратуры и внутренних дел, адвокатурой и нотариатом, узнаете, чем они занимаются и кто их возглавляет.



