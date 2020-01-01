Правоохранительные органы
Wink
Детям
9 класс. Обществознание
Человек. Государство. Право
Правоохранительные органы

9 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

6.72020, Правоохранительные органы
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На уроке мы рассмотрим понятие и систему правоохранительных органов. Вы узнаете, чем данные органы отличаются от других государственных органов, какие задачи стоят перед ними, какие суды действуют в нашей стране и какие требования предъявляются к судьям. Также вы познакомитесь с органами прокуратуры и внутренних дел, адвокатурой и нотариатом, узнаете, чем они занимаются и кто их возглавляет.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал Правоохранительные органы 1 сезон 19 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Образовательные
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг