WinkДетям7 класс. ОбществознаниеЧеловек и законПравоохранительные органы РФ. Суд и прокуратура, МВД и др.
7 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
6.22020, Правоохранительные органы РФ. Суд и прокуратура, МВД и др.
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На данном уроке будет продолжено рассмотрение темы о правоохранительных органах в РФ: судах, прокуратуре, МВД и его подразделениях. Подробно будет освещена тема о полиции. Какие функции выполняет криминальная полиция, а какие полиция общественной безопасности? Отдельно будет рассмотрен вопрос о комиссии по делам несовершеннолетних.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
Сериал Правоохранительные органы РФ 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.