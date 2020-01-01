7 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

На данном уроке будет продолжено рассмотрение темы о правоохранительных органах в РФ: судах, прокуратуре, МВД и его подразделениях. Подробно будет освещена тема о полиции. Какие функции выполняет криминальная полиция, а какие полиция общественной безопасности? Отдельно будет рассмотрен вопрос о комиссии по делам несовершеннолетних.



