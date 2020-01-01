WinkДетям10 класс. ОбществознаниеЧеловек и правоПраво в системе социальных норм
10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн
6.32020, Право в системе социальных норм
Образовательные0+
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Сюжет
Этот видеоурок предназначен для самостоятельного рассмотрения темы Право в системе социальных норм. Как известно, любое общество регулируется самыми разными нормами правовыми, моральными, религиозными и др. Именно правовые нормы считаются самыми важными из всех перечисленных выше. Поэтому это первое занятие о правовой сфере жизни общества мы посвятим изучению права в системе социальных норм.
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