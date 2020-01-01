WinkДетям9 класс. ОбществознаниеЧеловек. Государство. ПравоПраво и его роль в жизни общества
9 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
6.92020, Право и его роль в жизни общества
Образовательные0+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
На уроке мы рассмотрим понятие права и его роль в жизни общества. Вы узнаете, какие признаки отличают право от других социальных норм, какие функции оно выполняет в процессе регуляции общественных отношений, а также в чем проявляется взаимосвязь права с государством.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
Сериал Право и его роль в жизни общества 1 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.