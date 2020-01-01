9 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сюжет

На уроке мы рассмотрим понятие права и его роль в жизни общества. Вы узнаете, какие признаки отличают право от других социальных норм, какие функции оно выполняет в процессе регуляции общественных отношений, а также в чем проявляется взаимосвязь права с государством.



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