Право и его роль в жизни общества
Wink
Детям
9 класс. Обществознание
Человек. Государство. Право
Право и его роль в жизни общества

9 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

6.92020, Право и его роль в жизни общества
Образовательные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На уроке мы рассмотрим понятие права и его роль в жизни общества. Вы узнаете, какие признаки отличают право от других социальных норм, какие функции оно выполняет в процессе регуляции общественных отношений, а также в чем проявляется взаимосвязь права с государством.

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