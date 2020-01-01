WinkДетям6 класс. История РоссииДревнерусское государствоПравление Ивана III. Внешняя политика
6 класс. История России (сериал, 2020) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн
7.02020, Правление Ивана III. Внешняя политика
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На сегодняшнем занятии вы узнаете о направлениях внешней политики Ивана III, важнейшим из которых стало свержение золотоордынского ига.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
Сериал Правление Ивана III 1 сезон 26 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.